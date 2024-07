LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | sei fenomeni per le medaglie all-around! Abbadini per la top-10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.48 Inizia l’ultima rotazione, spettacolo assicurato. 19.44 Ultime rotazione: Oka, Xiao, Zhang, Fraser, Jarman alla sbarra; Kovtun al corpo libero, ci sarà anche. 19.42 Si è conclusa la quinta rotazione. Il giapponese Shinnosuke Oka svetta con 72.332, tallonato dai cinesi Ruoteng Xiao (71.998) e Boheng Zhang (71.996), in scia l’ucraino Illia Kovtun (71.465) e i due britannici Joe Fraser (71.266) e Jake Jarman (71.232): ci sono nove ginnasti in nove decimi, si giocano leall’ultima rotazione. Fuori dai giochi l’ucraino Oleg Verniaiev (settimo, 70.466) e il giapponese Daiki Hashimoto (ottavo, 70.198). Yumindecimo in 69.298, Mario Macchiati 21mo in 67.531. 19.41 Shinnosuke Oka spaventoso! Superbo 15.100 alla sbarra! 19.37 Hashimoto commette delle sbavature alle parallele e si ferma a 14.