Linkito la recensione | un puzzle game potenzialmente eterno

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Guardando al panorama dei giochi rompicapo, negli ultimi anni si è visto un piacevole boom di indie nel genere, lodati anche dai migliori enigmisti al mondo. Stiamo parlando di titoli come Taiji di Matthew VanDevander, o Patrick’s Parabox di Patrick Traynor. Più recentemente, a cercare di seguire questo trend positivo, abbiamo invece visto il lancio di. Opera d’esordio di Kalinarm, si propone comecon una storia di ribellione e distopia ambientata negli anni Cinquanta. Come se non bastasse, può persino integrare Twitch e Arduino per un tripudio di logica e una difficoltà non indifferente. La premessa è interessante, l’esecuzione la è altrettanto? Scopritelo con noi nelladi. La storia di: un Albatross che non volaè ambientato negli anni ’50, in una grande città controllata da Albatross Tech e dal presidente William Kane.