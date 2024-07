L’ex fiorettista Garozzo | Le decisioni arbitrali? La scherma non è il calcio noi rispettiamo gli arbitri

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Daniele, oro nel fioretto a Rio 2016, intervistato dal Corriere dello Sport. A Tokyo, tre anni fa, fu sconfitto in finale da Cheung. Lo stesso atleta di Hong Kong che pochi giorni fa a Parigi ha sconfitto Macchi in una controversa finale. E proprio sull’ultima finale olimpica dice: «Ci avevo creduto, era quasi fatta», ride il campione nel fioretto a Rio 2016 e argento a Tokyo 2021. A Parigi, pur assente dalle pedane per colpa di un problema al cuore, è sempre al fianco dei suoi compagni. «Per mantenere il forziere pieno di ori, l’Italia deve rivoluzionare».: «Il nostro sport rispetta l’arbitro» La finale e il casovisti da fuori. «Sicuramente l’arbitro ha preso qualche decisione sbagliata. Ma noi non siamo ile non dobbiamo diventarlo: il nostro sport rispetta l’arbitro e gli errori sono stati fatti in buona fede.