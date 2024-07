L’estate che scotta report Istat-Greenpeace | le temperature più estreme a Bari 449 e Napoli 435

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilelaborato dache’, visionato in anteprima da Repubblica, è un documento che racconta come sia in aumento la percentuale di italiani costretti a vivere in luoghi bollenti: si parla di più di otto milioni di cittadini colpiti. Sono state prese in considerazione le, rilevate dai satelliti dalle 9 alle 11 del mattino, di suoli, tetti, abitazioni, campi oppure delle chiome degli alberi. Attraverso queste rilevazioni che “si riferiscono a tutte le superfici visibili dall’alto, e che di fatto sottostimano il fenomeno dato che parliamo di rilevazioni effettuate di mattina e dunque non nella temperatura massima giornaliera”, dice il ricercatoreAlessandro Cimbelli, è emersa la classifica delle città dove i cittadini sono stati più esposti alle