James Gunn ha terminato le riprese di Superman

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si concludono ledi, mentreha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile la ripresa della produzione dei DC Studios. In un post sui social media, il regista ha ringraziato tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione del film sui supereroi e ha condiviso una foto della prima settimana dia Svalbard, in Norvegia. “E questo è tutto“, ha scrittosu Instagram . “Dio benedica il nostro cast e la troupe il cui impegno, creatività e duro lavoro hanno dato vita a questo progetto“. Ha continuato, “Ho deciso di fare un film su un brav’uomo in un mondo che non lo è sempre così tanto. E la bontà, la gentilezza e l’amore che ho incontrato quotidianamente sul set mi hanno ispirato e spinto avanti quando mi sentivo troppo esausto per muovermi da solo. Grazie a tutti dal profondo del mio cuore. È stato un onore.