Israele elimina Haniyeh Cosa significa l’uccisione del leader di Hamas

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il capo del Politburo di, Ismail, è stato ucciso in un raid israeliano a Teheran, dove ilpalestinese si trovava per festeggiare l’inaugurazione del nuovo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian — evento durante il quale, ieri pomeriggio, il parlamento (il Majles) è esploso in un “morte all’America” e “morte a” cantato direttamente dai deputati sugli scranni. Questo dettaglio apparentemente di colore serve per delineare il contesto: quei canti sono avvenuti prima dell’zione di, ora c’è da aspettarsi che l’Iran risponda per l’enorme colpo subito. Uccidere il capo del comparto politico dimentre si trovava nella capitale della Repubblica islamica è un’operazione clamorosa. Formidabile sul quadro tecnico e logistico (sebbene ancora non se ne conoscano le dinamiche), devastante su quello simbolico e strategico.