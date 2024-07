Elisabetta Gregoraci conferma la relazione con Giulio Fratini | Va tutto bene è così da due anni Flavio Briatore? La mia famiglia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La showgirl, al settimanale Chi,lacone rivela i progetti futuri.lacone parla dei progetti futurihato al settimanale Chi la suacon l’imprenditoree ha rivelato i suoi progetti lavorativi. La showgirl originaria di Soverato ha parlato del suo ritorno in Rai; a settembre, infatti, partirà “Questione di Stile” su Rai2. “Un nuovo appuntamento, farà il capitano di questa squadra e parleremo di moda, lifestyle, tendenze e servizi curiosi. In questi giorni stiamo già lavorando, sono entusiasta. Per me lo stile è una caratteristica personale, è un concetto che può essere personalizzato, che fai tuo. Per me avere stile significa essere eleganti, mai fuori luogo, avere un bel portamento.