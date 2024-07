Ecco chi sono i disobbedienti del pattume

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Noi umani siamo dei veri furbetti! Per non usare altri termini molto più pesanti. Tutte le studiamo per non cestinare correttamente la spazzatura negli appositi cassonetti dell'indifferenziata. Preferiamo usare i “cestini stradali” che si trovano sulle strade. Ci guardiamo attorno, infiliamo rapidamente e filiamo via. Il risultato dei nostri comportamenti:tutti stracolmi e addirittura fuoriescono per terra. Io abolirei tutti i cestini stradali, peggio di così. Antonio Barbieri Risponde Beppe Boni Premessa: i maleducati deluna razza difficile da recuperare. Per maleducati intendo soprattutto coloro che se ne fregano dei cassonetti e abbandonano qualsiasi cosa, compresi suppellettili e rifiuti ingombranti, accanto ai contenitori.