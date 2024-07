Dodicenne travolto dal trattore Una veglia di preghiera per Edoardo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) E’ in programma stasera, alle 21 nella chiesa parrocchiale di Calderino, ladicon la quale la comunità di Monte San Pietro manifesta in maniera concreta la vicinanza alla famiglia Fantuzzi. Ovvero ai genitori, ai nonni, e al fratello di, ilmorto sabato sera alla località Colombaradalcondotto dal padre. Annullato poi anche l’evento del mercatino delle erbe e dell’artigianato in programma domani sera. Anche in questo caso gli organizzatori intendono manifestare il rispetto del dolore di tutte le persone coinvolte nella disgrazia che nella dinamica è purtroppo ricorrente in questo territorio caratterizzato da terreni impervi, dove gli incidenti con ilsono troppo frequenti. Ora, come atto dovuto, il padre Gabriele è indagato dalla Procura con l’accusa di omicidio colposo.