Deadpool & Wolverine Channing Tatum è in debito con Ryan Reynolds per aver realizzato il suo sogno

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 31 luglio 2024)ha dichiarato di essere inconper la grande sorpresa che gli ha fatto riservandogli spazio per un cameo in: “Pensavo diperso per sempre Gambit so come potrei mai fare qualcosa all’altezza di ciò che questo ruolo ha significato per me”, ha scrittosu X in un affettuoso messaggio indirizzato all’interprete del Mercenario Chiacchierone. These pictures are almost 10 years apart to the day. I sat in the audience whenshowed his first peek of1 to the world and I think I ran back stage right after and found him and I think I just hugged him and was like holy shit you did it man. It’s perfect. pic.twitter.