Così abbiamo salvato la vita al 70enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Partecipare ai corsi per l’utilizzo del defibrillatore è fondamentale". Ad affermarlo è la 28enne Chiara Raneri, ispettrice della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia dopo che lunedì, assieme all’agente 31enne Riccardo Chirizzi, halaa un. L’uomo, come raccontato sul Carlino di ieri, è stato colpito da un malore alla guida di un furgone in via Aldo Moro a Casalgrande. Il mezzo è uscito di strada, urtando il muretto di recinzione del comando di polizia locale fermandosi contro un albero. Sul posto sono subito arrivati Raneri e il collega Chirizzi, in quel momento in servizio. "Siamo usciti subito per assistere l’automobilista – racconta Chiara Raneri – Era esanime. L’portato fuori dal mezzo iniziando le prime manovre di rianimazione tra cui il massaggio cardiaco".