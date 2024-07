Ciao non ci vediamo da un po’ attenzione alla nuova truffa su WhatsApp che arriva dal sud-est asiatico | ecco che cosa nasconde

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È di pochi giorni fa la notizia della morte dell’uomo che era convinto di avere una relazione amorosa (rigorosamente virtuale) con un profilo fake di Dua Lipa. ma la verità è che le truffe sentimentali trovano sempre nuove vie per insinuarsi nelle vite delle persone. L’obbiettivo, in genere, è sottrarre ai malcapitati i risparmi di una vita. Quello che però forse non tutti sospettano è che in alcuni casi dietro ai messaggini deitori si possare persino una tratta di schiavi.A QUESTO SMS – L’ultimo inganno dal quale guardarsi bene inizia con un apparentemente innocuo messaggio che recita: “! Non cida molto tempo, non so se ti ricordi ancora di me, mi manchi davvero. Il mio accountè stato sospeso e vorrei che aggiungessi il mio account Telegram. Puoi cliccare sul link Telegram qui sotto per contattarmi”.