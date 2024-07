Calciomercato Sassuolo arriva Odenthal | i dettagli dell’operazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilha definito una trattativa molto importante sul: è ufficiale l’arrivo del difensore Cas. La conferma èta dal club neroverde attraverso un comunicato ufficiale. “L’U.S.Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Como le prestazioni sportive di Cas(difensore, 2000)”. Chi è Casinizia il suo percorso nel mondo del calcio nel settore giovanile dell’Utrecht, ispirato anche dall’incredibile storia di nonno Joop, il quale tra gli anni ’40 e gli anni ’50 ha collezionato presenze nella nazionale olandese sia di calcio (13) che di baseball. Nel 2018 Cas passa al NEC Nijmegen, inizialmente nella categoria Under 19 e successivamente in prima squadra, dove colleziona 72 presenze e una promozione in Eredivisie nella stagione 2020/2021.