Beach volley Diaz Alayo non si fermano più! Battuti anche George Andrè

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Fanno sul serio i cubaniche portano a casa un altro scalpo nobile, quello della coppia brasilianache viene travolta con un secco 2-0 (21-13, 21-18) dalla furia cubana che promette di poter diventare un fattore in questo torneo che per il momento offre pochi sussulti ma buoni. Faticano più del previsto gli statunitensi Partain/Benesh ad avere ragione dei rivali marocchini Abicha/Elgraoui che trascinano i più titolati rivali ai vantaggi nel secondo set prima di arrendersi (28-26). Debutto vincente per Bryl/Losiak, 2-0 (21-16, 21-16) agli australiani Hodges/Schubert e per i tedeschi Ehlers/Wickler che si sbarazzano in due set dei padroni di casa Bassereau/Lyneel.