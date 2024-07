Barbara D’Urso | i retroscena svelati da Fabrizio Corona

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si sa che quello traè un rapporto di amore/odio. Possiamo ricordare, ad esempio, la telefonata in diretta durante Pomeriggio 5, oppure le scuse a Barbarella in una memorabile puntata di Live – Non è la. L’ex re dei paparazzi si è schierato dalla parte di Carmelita dopo che L'articolo: idaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:commenta i suoi 60 anni GF15: Alberto Mezzetti si dichiara innamorato difrequenta Alberto Mezzetti? L’indizio su Instagram Domenica live scoop: Henger querelata da Monte Grande Fratello 16, le anticipazioni della casa Mediaset, clamorosa indiscrezione:rifiuta il rinnovo e dice addio?