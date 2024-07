Allarme peste suina africana negli allevamenti | bisogna abbattere altri 11 700 suini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un anno dopo i primi focolai dicontagi. Sono due glicolpiti, entrambi in Lomellina. Il primo a Mortara ospita 10mila maiali e il secondo a Gambolò 1.200. Immediatamente è scattato il piano di eradicazione della malattia, che ha l’obiettivo di fermare l’avanzata di un virus fortemente contagioso con l’abbattimento di 11.700. Da quando si è diffuso il virus, che in provincia ha toccato circa 170 aziende che danno lavoro a 400 persone, sono stati abbattuti 45mila capi. E si pensava che l’emergenza fosse alle spalle. “La gestione di una crisi sanitaria di questa portata è complessa e richiede sforzi coordinati e continuativi – avverte l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi – Sarebbe impossibile sconfiggere questa malattia in pochi mesi.