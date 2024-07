Vodafone e Zucchetti corsi di formazione gratuiti in area Stem e tirocini con compenso

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 30 luglio 2024) MILANO – Fondazioneannunciano una collaborazione per mettere a disposizione dei giovani, anche senza titoli di studio in ambito informatico,diincona coloro che vogliono sviluppare il proprio percorso professionale nei settori più richiesti dal mondo del lavoro come nei settori dell’Information Technology e del digitale. Per poter accedere alle selezioni, le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 30 anni anche non in possesso di un diploma o di una laurea in informatica, dovranno superare tutti i livelli di LV8, l’app gratuita di Fondazione, sviluppata con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in perdi apprendimento digitale per acquisire conoscenze digitali di base, certificate con Open Badge, attraverso l’esperienza del videogioco.