Quando torna in gara Paltrinieri alle Olimpiadi? Date e orari | 1500 sl e 10 km in acque libere

(Di martedì 30 luglio 2024) Un’altra medaglia per Gregorio. Il carpigiano è entrato nella storia del nuoto italiano, conquistando un podio per la terza Olimpiade consecutiva: dopo Rio de Janeiro e Tokyo, anche Parigi entra nel suo carnet grazie al terzo posto negli 800 metri di questa sera. Ma i suoi Giochi non sono ancora terminati. Greg avrà a disposizione tre giorni di riposo per poi presentarsi ai nastri di partenza deistile libero, lapiù lunga in corsia dove vinse il suo oro olimpico nel 2016. L’azzurro è inserito nella terza batteria assieme all’irlandese Daniel Wiffen, il vincitore degli 800, e Luca De Tullio, partenza delle gare il prossimo 3 agosto11.30 mentre la finale si terrà il giorno dopo, il 4 agosto,18.36. Ma i suoi Giochi non termineranno lì.