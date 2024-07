Perché le parole di Benedetta Pilato sono una lezione | il suo quarto posto non è un fallimento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Se non vinci, sei scarsa. Se piangi, sei debole. Se sei felice per un, non sei normale. Il sorriso diper una medaglia di bronzo sfuggita per un centesimo di secondo – nella finale dei 100 metri rana femminile alle Olimpiadi – ha distrutto la tossica e controproducente cultura del successo che da sempre condiziona i giudizi nel mondo dello sport. Sconfitta non può essere sempre sinonimo di, soprattutto per come arriva. “Il risultato è l’unica cosa che conta, non come ci arrivi”:dimostra il contrario, soprattutto a tutte quelle persone che non si spiegano il motivo di tanta felicità dopo un podio mancato.