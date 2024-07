Parigi 2024 golf Migliozzi e Manassero al via del torneo maschile | Pronti a dare tutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Anche ilè pronto ad aprire il suo programma alle Olimpiadi di. Dall’1 al 4 agosto è infatti previsto ilal LeNational, teatro della Ryder Cup 2018. Saranno 60 i giocatori in campo, tra cui 8 dei primi 10 del ranking mondiale. In campo anche due italiani, Guidoe Matteo, entrambi alla seconda esperienza in carriera ai Giochi. Grande attesa ovviamente per gli Stati Uniti, che potranno contare addirittura su 4 giocatori in campo tra cui il campione di Tokyo 2020 e recente vincitore dell’Open Championship Xander Schauffele. Con lui anche il numero uno del mondo Scottie Scheffler, Wyndham Clark e Collin Morikawa. Attenzione anche a Rory McIlroy e Shane Lowry, uniti sotto la bandiera irlandese, oltre allo svedese Aberg e al norvegese Hovland così come allo spagnolo Rahm.