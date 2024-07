Milano centri per l’impiego in tilt da un mese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – La fase più critica dell’emergenza sembra superata, ma il sistema informatico da quasi uncontinua a funzionare a singhiozzo. Poi c’è il problema delle pratiche arretrate, accumulate negli uffici, che dovranno essere smaltite dal personale. Un malfunzionamento del sistema informatico ha mandato inper giorni i 64perin Lombardia che forniscono servizi a disoccupati, occupati, imprese e datori di lavoro, offrendo servizi progettati per facilitare l’inserimento lavorativo e favorire l’incontro tra domanda e offerta. Il motivo è la migrazione, programmata dalla Regione Lombardia, del sistema informatico integrato per l’accesso ai servizi delle politiche del lavoro (Siul) verso ambienti cloud, che dal 4 luglio ha provocato un blocco con ripercussioni anche nelle settimane successive. La situazione è migliorata, ma non è ancora risolta.