L’orsa Kj1 è stata abbattuta Fugatti ha emesso l’ordinanza nella notte Michela Brambilla | Vergognati

(Di martedì 30 luglio 2024)Kj1, presenza abituale nei boschi del Trentino, è. La decisione èpresa dalla Provincia autonoma di Trento, guidata dal presidente Maurizio. Dopo aver firmato un decreto di abbattimento,ha ordinato l’intervento del Corpo forestale trentino, che ha localizzato e abbattuto l’animale nei boschi sopra Padaro di Arco. Kj1 aveva 22 anni ed erapiù anziana del territorio.Leggi anche: 17enne muore annegato mentre fa il bagno al mare con gli amici La decisione è arrivata dopo un incidente in cuiaveva aggredito un turista francese di 43 anni, lo scorso 16 luglio, a Naroncolo.era già nota per almeno sette interazioni con l’uomo, che l’hanno portata a essere classificata come “ad alto rischio” secondo il Pacobace.