LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia senza paura lotta per la medaglia a squadre!

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.12al volteggio con Manila Esposito, Alice D’Amato, Angela Andreoli. Le azzurre si esibiranno una alla volta precedute da una statunitense: Chiles prima di Esposito, poi Carey prima di D’Amato, Biles prima di Andreoli. 18.10 Stanno presentando le ginnaste al pubblico, si indirizzano verso le giurie. Palazzetto gremito, c’è anche Serena Williams ad assistere alla gara. 18.08 Ricordiamo la formula di gara: 5-3-3, ogni squadra schiera cinque atlete, tre salgono su ogni attrezzi, tutti i punteggi vengono considerati ai fini della classifica generale. Non sono ammessi sbagli, ogni errore si paga a caro prezzo. 18.06 Il Giappone èla capitana Miyata, esclusa per avere fumato e assunto alcolici in pubblico da under 20. La squadra è comunque arrembante con Okamura, Kishi, Nakamura, Ushioku.