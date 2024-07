Le avventure di Jim Bottone la recensione | una storia per ragazzi classica e ben fatta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 luglio 2024) C'è il sapore del cinema classico perne Ledi Jim, il film di Dennis Gansel che adatta il romanzo di Michael Ende. In sala dal 1 agosto per cercare di raggiungere il pubblico family. Luoghi di fantasia, personaggi pittoreschi, il viaggio come espediente narrativo e percorso di crescita e autoconsapevolezza. C'è tutto quello che ci si potrebbe aspettare ne Ledi Jim, ma non lo diciamo con l'intenzione di sottolineare una pecca o una mancanza, quanto a evidenziare quanto e come si tratti di un film pernella sua forma più completa e. E non sorprende perché il film diretto da Dennis Gansel va ad adattare un caposaldo della letteratura per i più giovani, il romanzo che porta il medesimo titolo e firmato da Michael Ende, l'amatissimo autore tedesco che