La linea di Confindustria | Rete tra i vari aeroporti A Bologna chiediamo servizi di alto livello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – “Cosa ci si aspetta dall’aeroporto di? Undi primario standing». Nulla di più, nulla di meno. Lo chiede il sistema industriale di una delle regioni più produttive d’Europa, stanca – come molti – di avere nel ’Marconi’ un biglietto da visita non all’altezza di un territorio che esporta il suo nome e i suoi marchi nel mondo. La presidente diEmilia-Romagna Annalisa Sassi non entra in polemica, né imputa ad alcuno in particolare responsabilità per la situazione creatasi, ma indica lo standard che ci si attende da: “Quello di un aeroporto internazionale a tutti gli effetti, se non Francoforte almeno si guardi a Monaco o ad altri grandi hub”. Presidente, cosa le riferiscono gli associati? "Il problema è vivo e molto sentito.è lo scalo di riferimento della regione e di una parte importante del nord Italia.