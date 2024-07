La Diagnostica Blandini di Pesaro festeggia 60 anni di attività

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) (Adnkronos) - Un successo costruito negli, grazie a professionalità, strumentazioni all'avanguardia e una particolare attenzione all'ascolto del paziente. Tra le ultime tecnologie acquisite, il nuovo macchinario per la senologia., 30 luglio 2024.Ci sono istituti sanitari che hanno arricchito il territorio italiano e rappresentano significativi casi di eccellenza privata. Il 2024 segna un importante traguardo per ladiche60di. Fondata nel 1964 dal dott. Alfonso, medico radiologo di origine calabrese, è una storia di famiglia che si è distinta nelle Marche per essere una struttura pioniera nell'utilizzo delle attrezzature tecnologiche di ultima generazione e per la qualità dei servizi.