Il piccolo eroe di 10 anni che ha salvato la mamma dalle botte del compagno La commozione di Afragola

(Di martedì 30 luglio 2024) Napoli, 30 luglio 2024 – Un vero e proprio– di 10appena – halapercosse del suoad. Il bambino ha chiamato il 118 mentre l’uomo la stava picchiando, per poi fermare una pattuglia della polizia municipale. A raccontare la storia è il consigliere comunale Antonio Iazzetta sui social. “Il bambino – spiega Razzetta – ha fermato gli agenti dicendogli che ildellala stava picchiando. Arrivati a casa della coppia, gli agenti hanno avuto conferma della 'denuncia' del bambino che, tra l'altro, prima di chiedere aiuto alla Polizia municipale aveva già chiamato anche il 118 per far soccorrere la”. All’arrivo dei poliziotti, la donna è stata soccorsa e sono state avviate tutte le procedure del caso contro l’aggressore.