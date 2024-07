Il cambiamento climatico fa male alle nostre tasche | quanto in più ci costringe a spendere all’anno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 30 luglio 2024) Non solo l’ambiente: anche lesoffrono a causa del. Eccodobbiamo sborsare ogni anno per il clima., maci costi? Non ci vuole una grande fantasia per immaginare che il clima impazzito degli ultimi anni possa avere ricadute molto concrete anche in termini economici che si riflettono sulle, già messe a dura prova dtante crisi degli ultimi anni. Ilpresenta il conto (molto salato) – cityrumors.itÈ un discorso, questo, che vale a maggior ragione per il nostro Paese. Stando ai dati diffusi da The European House – Ambrosetti l’Italia, infatti, è la maglia nera in Europaa perdite economiche dovute agli effetti del climate change (leggi tempeste, alluvioni, ondate di calore, ecc.).