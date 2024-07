Giove un nuovo studio svela il mistero secolare della Grande Macchia Rossa

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 30 luglio 2024) Ladi, una colossale tempesta anticiclonica, è uno dei fenomeni più affascinanti del nostro Sistema Solare Questa tempesta, che esiste da secoli, è attualmente un po’ piùTerra, con venti che soffiano fino a 680 chilometri all’ora. Tuttavia, laè in diminuzione da quando è stata osservata per la prima volta nel 1831. Gli scienziati ora credono di aver capito il motivo di questa riduzione. Secondo unorecente, ladisi nutre di tempeste più piccole che si fondono con essa. Se queste tempeste minori non sono presenti, lanon può mantenere le sue dimensioni prodigiose.