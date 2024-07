Fuggono dai carabinieri sul furgone rubato e finiscono fuori strada | un morto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) Nella notte appena trascorsa, su via Aurelia, vicino Roma, si è consumato un inseguimento che ha portato alla tragica morte di uno degli occupanti di un. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino, quando una pattuglia deidella stazione Campo di Mare, impegnata in un’attività di controllo del territorio, ha intercettato unbianco all’altezza di Ladispoli. Il veicolo era stato segnalato comein precedenza. I militari, in attesa di un’altra pattuglia di supporto, hanno deciso di monitorare ila distanza, senza l’utilizzo delle sirene, nel tentativo di evitare una reazione brusca da parte dei malviventi. Tuttavia, il conducente delsi è accorto della presenza deie ha deciso di darsi alla fuga.