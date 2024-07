Francesco Renga a Portonovo | pranzo sul mare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Sorpresa ada Marcello Nicolini. L’autore e cantante che ha trionfato a Sanremo nel 2005 con il brano "Angelo" si è presentato all’improvviso al ristorante di Nicolini, accompagnato da alcuni colleghi ed amici. Capelli neri e barba lunga, occhiale scuro in volto e un abbigliamento casual – maglietta grigia a maniche corte e pantaloncini verdi militare –ha assaporato i piatti anconetani, seduto di fronte al. Nonostante non fosse super riconoscibile, in tanti hanno capito che fosse lui, specie gli altri commensali. Dal tavolo del ristorante,– che avrebbe dovuto essere un finanziere, proprio come il padre – ha ordinato un antipastino, uno spaghetto e del pesce alla griglia. L’ex marito di Ambra Angiolini si è poi concesso a foto e autografi con quanti l’hanno riconosciuto e fermato.