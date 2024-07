Formazioni ufficiali Ucraina-Argentina calcio maschile Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) E’ tutto pronto per la terza giornata della fase a gironi del torneo didi. Nella capitale francese, l’si prepara a scendere in campo contro l’in occasione della terza partita valida per il Gruppo B. La squadra sudamericana, che ha perso il primo incontro contro il Marocco, ma ha poi ottenuto il successo contro l’Iraq, cerca una seconda vittoria per trovare la cima della classifica. L’altra metà campo verrà occupata dagli ucraini, reduci da una sconfitta contro l’Iraq e una vittoria nei confronti del Marocco.