Elisa Di Francisca attacca Benedetta Pilato | Dichiarazioni surreali c’è o ci fa!

(Di martedì 30 luglio 2024) Considerazioni che faranno discutere. Nell’ultima puntata di “Notti Olimpiche“, l’approfondimento in seconda serata dedicato alle Olimpiadi di Parigi in onda sui Rai 2 HD, sono finite al centro dell’attenzione ledi. La nuotatrice pugliese, giunta quarta a 0.01 dal terzo gradino del podio nella Finale dei 100 rana femminili, ha mostrato più felicità che amarezza per il riscontro finale con le seguenti: “Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace, però le mie sono lacrime di gioia, ve lo giuro. Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita. Un anno fa non ero neanche in grado di farla questa gara. Ci ho provato dal primo metro. Questo è solo un punto di partenza. Il cambiamento mi serviva, mi ha aiutato tantissimo. Tutti si aspettavano di vedermi sul podio? Tutti tranne me“, ha dichiarato Benny.