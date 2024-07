‘Divano di Famiglia’ | una drama comedy in un negozio di mobili

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024)di: è unache si svolge in undi. Tra i protagonisti Ewan McGregor e la star di House of the Dragon Rhys Ifans.diAcademy Two ha rilasciato il trailer ufficiale didiscritta e diretta da Niclas Laon e con protagonisti Ewan McGregor e Rhys Ifans. Presentato al Festival di Toronto 2023 e basato sull’omonimo romanzo omonimo di Jerker Virdborg, il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 29 agosto. Si svolge in undi. David, Gruffudd e Linda sono tre fratelli e si trovano riuniti lì dalla madre per scegliere un divano. Il più nervoso di tutti è David, che conosce il proprietario dele sua figlia, e deve stare dietro all’indecisione della madre che ritarda i suoi mille impegni.