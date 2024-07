Cina Meloni | alternativa a Via Seta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 luglio 2024) 7.50 Il Piano d'azione siglato a Pechino "è un approccio alternativo alla Via della. Ho sempre detto che si poteva uscire dalla Via dellae allo stesso momento ricostruire un rapporto di collaborazione più intensa con laed è esattamente quello che ho fatto". Così la premier,dicendosi"soddisfatta" della visita in. Firmato"un piano d'azione triennale e 6 intese su materie importanti. Non ci siamo limitati"ad "accordi di cornice". Quella sulla "mobilità elettrica è una delle intese più importanti", ha detto.