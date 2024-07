Ciambellone cioccolato e caffè | senza burro olio né uova

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 30 luglio 2024) Il connubio traè irresistibile, perché non sfruttarlo per preparare questodelizioso. Non contiene, neppuree non servono le. Solo farina, cacao, lievito, zucchero, latte e. Una puntina di vaniglia, poi, aggiunge un retrogusto davvero goloso che impreziosisce un impasto dal sapore deciso e super goloso, ma incredibilmente leggero. Perfetto a colazione o a merenda, farà la gioia di tutta la famiglia. Realizzarlo è semplice, proviamo a farlo insieme!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 200 gr di farina 100 gr di cacao amaro in polvere 160 gr di zucchero di canna 1 bustina di lievito in polvere 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 75 ml diamaro tiepido 300 ml di latte tiepido Con queste dosi otterremo una ciambella da 20 centimetri di diametro.