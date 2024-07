Bergamo verso la neutralità climatica entro il 2030 | strategie e programmi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024) Lee iper ridurre le emissioni climalteranti delle nove città italiane che partecipano alla missione dell’Unione Europea per diventare carbon neutralil, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino) sono al cdi un nuovo Quaderno presentato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Il documento contiene un’analisi dettagliata dei Climate City Contract, i documenti con cui ciascuna città presenta alla Commissione europea gli impegni strategici, i piani d’azione e i relativi investimenti per raggiungere l’ambizioso obiettivo di ridurre di almeno l’80% le emissioni climalterantiil, adottando innovazioni che coinvolgono ogni ambito della vita nelle aree urbane tra cui mobilità, infrastrutture, riscaldamento degli edifici, ciclo dei rifiuti, gestione delle risorse idriche e del verde.