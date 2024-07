Basket | A che punto è il mercato di Pallacanestro Trieste?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo aver vissuto una grande stagione all’interno del campionato della A2 che ha regalato, a fine anno, la promozione in LegaA, laè al lavoro per garantire al proprio coach un roster capace di saper lottare per centrare la permanenza nel prossimo, difficile, massimo torneo nostrano di. Fin qui, ildei neopromossi si è rivelato essere scintillante con diversi acquisti che certamente hanno alzato il livello di un parco giocatori che potrebbe ambire a qualcosa in più della semplice salvezza. Qual è l’umore in casa triestina e cosa pensa la società di questa prima fase di? Ci ha pensato il General Manager Michael Arcieri ha spiegare la posizione del club.