Avrei Questa Idea – Writing Bootcamp | opportunità per autori under 30

(Di martedì 30 luglio 2024) “” di Giffoni Innovation Hub è un format innovativo, video-podcast di successo ma ancheper i giovanidi realizzare il loro sogno di diventare sceneggiatori e un evento itinerante che porta talentuosi30 sui palcoscenici di importanti teatri, cinema e festival italiani, da Venezia a Roma, passando per Milano e Bologna, dove possono presentare le loro idee di film o serie TV a una platea di esperti del settore cinematografico, produttori e case di produzione. Dopo la prima stagione, condotta da Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario, la seconda, che è già in preparazione, vedrà alla conduzione Ciro Priello, Aurora Leone, Fabio Balsamo e Gianluca Fru Colucci, noti come i The Jackal, che saranno anche coproduttori con Giffoni Innovation Hub.