Autovelox illegali disposti sequestri in tutta Italia | ecco in quali città

(Di martedì 30 luglio 2024) Gli accertamenti hanno riscontrato la mancata omologazione e l'assenza del prototipo del sistema di rilevamento, entrambi elementi indispensabili per accertare la legittimità delle violazioni rilevate dai sistemi stessi. Lo scorso maggio, un decreto del governo ha introdotto alcune modifiche nel settore e ha dato ai centri urbani 12 mesi per adeguarsi. Come spiega il Codacons, le multe determinate da apparecchinon a norma possono essere contestate, purché la sanzione non sia stata già pagata dagli automobilisti.