Ariccia – Vigili sequestrano carne suina e discarica abusiva

(Di martedì 30 luglio 2024) Il Corpo di Polizia Locale della Città di, in collaborazione con il personale della Asl RM6, ha effettuato un sequestro di quasi 400 kg dilavorata con taglio “guanciale” e 15 kg di “coppiette”. I prodotti alimentari sono stati trovati in un laboratorio, situato in località Vallericcia, dove il personale di una ditta con sede a Fiumicino stava procedendo con le operazioni di etichettatura. La struttura, non riconosciuta né registrata per le lavorazioni di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ha portato alla denuncia dei responsabili presso la competente Autorità Giudiziaria di Velletri per il reato previsto dall’art. 444 del codice penale. La mancanza delle necessarie certificazioni rendeva infatti i prodotti alimentari pericolosi per la salute pubblica.