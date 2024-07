Amplifon cresce nel semestre ricavi a 12 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024)chiude il primocona 1,2di euro, in crescita dell'8% a cambi costanti e del 5,7% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile netto si attesta a 90,3 milioni di euro, in aumento rispetto agli 89,3 milioni riportati nel primodel 2023. Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 297,2 milioni, in aumento del 7,7% rispetto ai 276 milioni del primodel 2023. L'incidenza suiè pari al 25,2%, in aumento di 40 punti base. Nel secondo trimestre isi attestano a 604,1 milioni (+7,1%). Il gruppoha perfezionato la terza acquisizione di un franchisee americano del network di Miracle-Ear dall'inizio dell'anno. Si tratta di un'azienda che opera nel Nord Est del Paese con circa 15 negozi, la metà dei quali in Maryland.