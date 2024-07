VenezuelaMaduro | Fascismo non passerà

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 luglio 2024) 7.50 "Ilin Venezuela, nella terra di Bolìvar e Chàvez, non". Così Maduro,dopo l'annuncio della sua vittoria elettorale.Nel Paese ci saranno"pace,stabilità e giustizia",ha assicurato "Non ci sono riusciti con le sanzioni, con l'aggressione, con la minaccia. Non ce l'hanno fatta ora e non ce la faranno mai con la dignità del popolo venezuelano", ha detto Maduro, denunciando un attacco hacker contro le elezioni ad opera di 9 Paesi latinoamericani "e di potenze straniere".La leader dell'opposizione: "Abbiamo vinto noi,con il 70%"