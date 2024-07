Tessmann dopo l’Inter c’è un’altra di Serie A | un ostacolo ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tannernon andrà al. Il giocatore americano del Venezia, prossimo a lasciare la Laguna, ora è vicino ad un altro club diA. TENTATIVO – Niente Inter per. I nerazzurri avevano trovato l’accordo con il Venezia per il trasferimento dell’americano, che nella testa dei dirigenti interisti doveva trasferirsi definitivamente alnell’estate del 2025, passando un anno in prestito tra Venezia o altrove. Trattativa poi saltata per le alte richiesta dell’entourage del giocatore. Ora su di lui c’è forte la Fiorentina di Raffaele Palladino. L’accordo sembra essere vicino, scrive il Corriere dello Sport, ma rimane ancora qualcheper la definitiva fumata bianca. E di mezzo ci sono sempre gli agenti del ragazzo.ci prova la Fiorentina per– Il problema trae la Fiorentina riguarda la commissioni.