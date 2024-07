Sicilia l’ultima idea contro la siccità | travasare i pesci dai laghi e usare l’acqua per irrigare Legambiente protesta e diffida | È una follia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Pescare ida un lago e portarli in un altro, così da poterperi campi. È in questo modo che si potrebbe cercare di limitare i danni causati dallaall’agricolturana. “Siamo ormai alla pura”, commenta Beppe Amato responsabile del settore idrico di. Dopo la riunione dell’Autorità di bacino del distretto idrograficono, in cui è stata valutata l’opzione che prevede il trasloco dei, l’associazione ambientalista ha inviato unaalle autorità (dall’Assessorato regionale all’Ambiente all’Arpa e vari altri enti) per scongiurare il travaso della fauna ittica.