Parchi eolici in mare Un piano da 18 miliardi

(Di lunedì 29 luglio 2024) LO STUDIO PRESENTATO durante l’iniziativa “Floating Offshore Wind Community” al 49° Forum di Cernobbio in collaborazione con Acciaierie d’Italia, BlueFloat Energy e Fincantieri evidenzia che, entro il 2050, la produzione di energia elettrica in Italia crescerà oltre il doppio rispetto ai livelli attuali, passando da 276 TWh nel 2022 ad una proiezione di 600- 700 TWh. Questo aumento sarà trainato principalmente dalle energie rinnovabili, che contribuiranno tra il 95% e il 100% alla generazione elettrica totale. Un ruolo fondamentale sarà ricoperto dall’energia eolica, che crescerà dall’attuale 7% al 23% della produzione elettrica complessiva, con l’eolico offshore che rappresenterà fino al 10%. Per raggiungere questi obiettivi, sarà necessaria l’installazione di almeno 20 GW di eolico marino galleggiante entro il 2050.