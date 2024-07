Incidente domestico addio all’erede del birrificio Moretti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) È morta ad 81 anni Annalena Menazzi, l’erede del, acquisito dal gruppo Heineken. La donna è deceduta venerdì scorso all’ospedale di Pescara a causa di un. Appassionata di arte, l’anziana nel corso degli anni ha promosso mostre e iniziative culturali a Pescara. Nata a Udine si era trasferita nel capoluogo abruzzese negli anni 60. I funerali si sono svolti a Pescara sabato pomeriggio, nella chiesa di San Pietro Apostolo. In un’intervista al Messaggero,diceva: "Non mi sono fatta mancare niente, ma le mie trasgressioni non sono mai culminate in eccessi pericolosi. Ho solo inseguito i sogni perché sono loro che ci aiutano a dimenticare le miserie quotidiane. Sogno anche oggi quando ascolto la musica.