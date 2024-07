Incendio oggi a Recanati | appartamento a fuoco mentre la proprietaria è in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024)(Macerata), 29 luglio 2024 – Andato aunal terzo piano di un condominio di via Kennedy, a. Launa signora di 82 anni è uscita di casa verso le 7,30, per andare a fare alcuni accertamenti all'di, accompagna dal figlio.era fuori, è stata avvertita che nel suoera scoppiato un. I vicini di casa, sentendo il forte odore di fumo, hanno subito chiamato i vigili delche sono prontamente intervenuti da Macerata e da altri presidi Civitanova e Osimo. Al lavoro con diversi mezzi nel tentativo di circoscrivere le fiamme a mettere in sicurezza l’intera palazzina a tre piani. La donna assicura che in casa non aveva lasciato nulla accesso e quindi non si spiega da dove siano scaturite le fiamme. Saranno i Vigili dela fare i dovuti accertamenti.