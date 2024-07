Il ritorno di Robert Downey Jr nel MCU come Dottor Destino è una buona cosa?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 29 luglio 2024) IldiJr. nel MCUè una? I Marvel Studios sono soliti mandare onde d’urto nella Hall H – e nelle notizie di cultura pop – ogni volta che annunciano la loro programmazione al San Diego Comic-Con e quest’anno non è stato diverso. Sabato è stato rivelato che Joe e Anthony Russo dirigeranno i prossimi due film dei Vendicatori, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Ma lo shock più grande è stato ilnel MCU diJr. nel ruolo dell’arcinemesi dei Fantastici Quattro, il. Le reazioni sono contrastanti e non c’è da stupirsi: se da un latoha affinato il suo talento post-MCU con progettiOppenheimer e The Sympathizer, dall’altro non sembra essere adatto al ruolo di. Il casting diJr.