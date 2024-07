Fezzanese inizia la preparazione Pucci e Geraci le novità in squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Vacanze finite per lache domani a Bottagna inizierà lain vista dell’impegnativa stagione calcistica 2024-25, che la vedrà ai nastri di partenza la settima volta in serie D, terza consecutiva. Lasarà guidata per la seconda stagione di fila dal tecnico Cristiano Rolla e dal suo staff, che hanno fatto benissimo nell’annata appena trascorsa conquistando una salvezza tranquilla piazzandosi all’undicesimo posto in classifica e stabilendo il record di 51 punti. Ripetersi sarà difficile, ma i fezzanoti ci proveranno anche se la rosa dellaavrà dei cambiamenti sostanziali. Non vestiranno più la maglia verde il portiere Daniel Salvalaggio, il difensore Salvatore Santeramo e gli attaccanti Luca Mariotti e Luca Scarlino accasatisi nell’ordine alla Folgore Caratese, Sangiovannese, Ligorna e Codogno.